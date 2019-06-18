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"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условиях

Новости » Энергетика    18.06.2019 - 11:12
"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условиях
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

В РФ заявили, что это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур

ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. Об этом заявил начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец, сообщают росСМИ.

По его словам, это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - сказал он.

Напомним, представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая власть настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. 

РБК-Украина писало, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявлял, что Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему. Коболев рассказал, что "Укртрансгаз" провел совещание диспетчеров, в ходе которого проработал детали организации работы газотранспортной системы в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита.

В интервью РБК-Украина Коболев уже заявлял, что РФ может полностью прервать транзит газа по территории Украины.

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