"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифы

Фото: Железнодорожная касса (РБК-Украина)

Повышение заложено в проекте финансового плана Укрзализныци

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" в течение 2019 года намерена несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также на перевозку грузов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Железнодорожные планы: как "Укрзализныця" планирует повысить цены на перевозки в 2019 году".

Согласно проекту финплана компании, в 2019 году "Укрзализныця" планирует получить более 109 млрд гривен чистого дохода. Это может оказаться почти на 28% больше, чем компания ожидается получить по итогам 2018 года.

Львиную долю этих средств - более 89 млрд гривен - УЗ планирует заработать за счет перевозки грузов. Получить такую сумму в компании намерены, в том числе, за счет подорожания стоимости услуг. В течение этого года предлагается четыре раза повышать тарифы на перевозку грузов с учетом роста цен на промышленную продукцию в 2018 году (индекс цен производителей промпродукции). В частности, с 1 февраля на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.

Доходы от перевозки пассажиров составят куда более скромную сумму - около 10,3 млрд гривен. Но "Укрзализныця" рассчитывает на рост стоимости билетов с 1 апреля на 12%, и еще на 12% - с октября. Кроме того, планирует компания и дополнительное повышение тарифов на пассажирские перевозки - на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Но все эти планы еще должны быть согласованы Министерством инфраструктуры, отмечается в материале.

Напомним, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли на 12%.

Как сообщало РБК-Украина в мае 2018 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци". Согласно финансовому плану "Укрзализныци", планировалось, что повышение произойдет в 2018 году дважды. Первый этап был запланирован на 1 апреля, но впоследствии его перенесли на более поздний срок из-за согласования с Государственной регуляторной службой и Минэкономразвития.