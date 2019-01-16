Пожар в правительственном квартале локализирован

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Пожар локализирован площади 700 квю м

В Киеве спасатели локализировали пожар в Печерском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в 16:47 пожар в отселенном здании на улице Крещатик, 1/2 локализован. Пожар локализован на площади 700 кв. м.

Сейчас на месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Напомним, 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступила заявка о пожаре на улице Крещатик, 1/2.

В МВД сообщили, что горит крыша трехэтажного отселенного здания. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом.

Сообщалось, что огонь очень быстро распространяется, ведь здание старой застройки - все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники через плотную застройку, что значительно усложняет работу пожарных и тушение пожара.