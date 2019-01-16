Суд обязал НАБУ открыть дело против мэра Киева

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Речь идет о злоупотреблении властью и служебным положением

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело против мэра столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на "5 канал".

Заседание суда состоялось 29 декабря 2018. В пресс-службе Кличко рассказали, что речь идет о злоупотреблении мэром Киева властью и служебным положением. При этом пока неизвестно, кто является истцом по делу.

Сообщается, что в НАБУ проигнорировали решение суда, что стало причиной подачи очередной жалобы в суд на бездействие Бюро. Жалоба удовлетворена частично, сказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко. Решение было принято следственным судьей. Суд обязал НАБУ не позднее 24 часов после получения копий постановления, внести в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Представители НАБУ на заседание суда не явились, сообщила Квитченко, однако прислали свои объяснения по поводу жалобы.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко. Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете.