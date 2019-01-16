Пожар в правительственном квартале: существует угроза распространения огня

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Площадь пожара составляет около 400 кв. м

Из-за пожара в здании в Печерском районе существует угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступила заявка о пожаре на улице Крещатик, 1/2.

В МВД сообщили, что горит крыша трехэтажного отселенного здания. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом.

"Огонь очень быстро распространяется, ведь здание старой застройки - все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники через плотную застройку. Это значительно усложняет работу пожарных и тушение пожара", - сообщили правоохранители.

Сейчас на месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники, и ориентировочно 70 человек личного состава.

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в центре Киева в среду, 16 января, в правительственном квартале произошел пожар.