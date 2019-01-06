В Кабмине исключают банковскую комиссию при монетизации субсидий

Фото: "Ощадбанк" (РБК-Украина)

"Ощадбанк" не будет брать комиссию с субсидиантов

В Кабинете министров Украины исключают возможность банковских комиссий при монетизации субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительственного портала.

В частности, в Кабмине официально опровергли, что "Ощадбанк" будет брать комиссию при монетизации субсидий. Кроме того, разъяснили, как принять участие в монетизации жителям сельской местности.

"В "Ощадбанк", если он не представлен в вашем населенном пункте, ехать не нужно. Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно подать новый пакет документов - в мае 2019 всем действующим субсидиантам, или новым нынешним заявителям - и специалисты сделают все самостоятельно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 января началась поэтапная монетизация субсидий.

Кабинет министров Украины 27 декабря одобрил старт монетизации субсидий на заседании 27 декабря.