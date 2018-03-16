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Итоги дня: 16 марта

НовостиПрочее    16.03.2018 - 18:43

Порошенко объявил о завершении АТО

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. Также Порошенко представил командующего объединенных сил.

 

В Украине граждан РФ не допустят к дипучреждениям для участия в выборах

Граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо!", написал он на своей странице в социальной сети.

 

В киевском кафе на Подоле обнаружили мужчину с перерезанным горлом

В Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию проверяют.

 

Новые правила захоронения: стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела

15 марта вступили в силу изменения законодательства, в рамках которых были утверждены новые правила захоронения умерших. Морги не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы тела, что значительно усложняет процесс не только для правоохранителей, но и для родственников умерших людей. Эксперт объяснил процесс захоронения.
 

В супермаркете Киева подростки устроили погром (видео)

В супермаркете Киева произошла массовая драка подростков. Началось все с того, что девочки бегали по магазину и ломали витрины. Охранники сделали им замечание, но тут пришли "на защиту" парни. Юнцов усмиряли четыре наряда полиции.

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