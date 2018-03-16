Итоги дня: 16 марта

Порошенко объявил о завершении АТО



Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. Также Порошенко представил командующего объединенных сил.

В Украине граждан РФ не допустят к дипучреждениям для участия в выборах

Граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо!", написал он на своей странице в социальной сети.

В киевском кафе на Подоле обнаружили мужчину с перерезанным горлом



В Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию проверяют.

Новые правила захоронения: стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела



15 марта вступили в силу изменения законодательства, в рамках которых были утверждены новые правила захоронения умерших. Морги не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы тела, что значительно усложняет процесс не только для правоохранителей, но и для родственников умерших людей. Эксперт объяснил процесс захоронения.



В супермаркете Киева подростки устроили погром (видео)

В супермаркете Киева произошла массовая драка подростков. Началось все с того, что девочки бегали по магазину и ломали витрины. Охранники сделали им замечание, но тут пришли "на защиту" парни. Юнцов усмиряли четыре наряда полиции.