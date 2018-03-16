Підсумки дня: 16 березня

Порошенко оголосив про завершення АТО



Президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Про це глава держави оголосив у ході візиту на Донбас. Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Також Порошенко представив командувача об’єднаних сил.

В Україні громадян РФ не допустять до дипустанов для участі у виборах, - Аваков



Громадяни РФ не будуть допущені в дипломатичні місії на території України для участі у виборах президента РФ, Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустимо! ", написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.



У київському кафе на Подолі виявили чоловіка з перерізаним горлом



У Києві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили тіло чоловіка з перерізаним горлом. За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію перевіряють.

Нові правила поховання: стало відомо, як в українських моргах будуть приймати і видавати тіла



15 березня набули чинності зміни до законодавства, в рамках яких були затверджені нові правила поховання померлих. Морги не зможуть прийняти тіло без проведення судово-медичної експертизи тіла, що значно ускладнює процес не тільки для правоохоронців, але і для родичів померлих людей. Експерт пояснив процес поховання.



В супермаркеті Києва підлітки влаштували погром



В супермаркеті Києва сталася масова бійка підлітків. Почалося все з того, що дівчатка бігали по магазину і ламали вітрини. Охоронці зробили їм зауваження, але тут прийшли "на захист" хлопці. Молодиків вгамовували чотири наряди поліції.