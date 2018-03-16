Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Підсумки дня: 16 березня

НовиниІнше    16.03.2018 - 18:43

Порошенко оголосив про завершення АТО

Президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Про це глава держави оголосив у ході візиту на Донбас. Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Також Порошенко представив командувача об’єднаних сил.

 

В Україні громадян РФ не допустять до дипустанов для участі у виборах, - Аваков

Громадяни РФ не будуть допущені в дипломатичні місії на території України для участі у виборах президента РФ, Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустимо! ", написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.
 

У київському кафе на Подолі виявили чоловіка з перерізаним горлом

У Києві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили тіло чоловіка з перерізаним горлом. За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію перевіряють.

 

Нові правила поховання: стало відомо, як в українських моргах будуть приймати і видавати тіла

15 березня набули чинності зміни до законодавства, в рамках яких були затверджені нові правила поховання померлих. Морги не зможуть прийняти тіло без проведення судово-медичної експертизи тіла, що значно ускладнює процес не тільки для правоохоронців, але і для родичів померлих людей. Експерт пояснив процес поховання.
 

В супермаркеті Києва підлітки влаштували погром

В супермаркеті Києва сталася масова бійка підлітків. Почалося все з того, що дівчатка бігали по магазину і ламали вітрини. Охоронці зробили їм зауваження, але тут прийшли "на захист" хлопці. Молодиків вгамовували чотири наряди поліції.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top