Порошенко представил командующего объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - написал он.

Порошенко отметил, что поставил перед командующим объединенных сил задачу - укрепить ВСУ, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории.

За моєї ініціативи ВР ухвалила Закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України. Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Поставив перед Командувачем об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Опубліковано Петром Порошенком 16 березень 2018 р.

Порошенко отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований для отпора и сдерживания российской агрессии против Украины", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Напомним, 24 февраля 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса систематизирует использование Вооруженных сил и выполнение боевых задач, а также меняет формат основной операции. Он также отметил, что переход на новый формат операции позволит более эффективно применять армию. По словам Муженко, штаб Объединенных сил возглавит "человек с боевым опытом".