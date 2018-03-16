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Интервью

В Украине граждан РФ не допустят к дипучреждениям для участия в выборах, - Аваков

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:11
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Допуск будет предоставляться только российским дипломатам

Граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ, Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - написал министр.

Аваков сообщил, что имел беседу с временно поверенным в делах РФ, которому высказал официальную позицию МВД.

Министр пояснил, что такое решение было принято в связи с отсутствием реакции на ноту протеста МИД Украины относительно намерения России провести выборы на территории временно окуппированного Крыма, что является нарушением Венской конвеции.

 

Сьогодні викликав у Міністерство внутрішніх справ тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в...

Опубліковано Arsen Avakov 16 березень 2018 р.

Напомним, Европейский союз подтвердил непризнание оккупации Крыма Россией и в очередной раз повторил призыв к странам мира присоединиться к режиму санкций.

Такую же позиицю высказали США и многие мировые лидеры.

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Теги: президентские выборы, выборы президента РФ, Выборы в России
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