В полиции сообщили подробности смерти мужчины в кафе в Киеве

В полиции сообщили подробности смертельного инцидента в кафе в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи. Правоохранители установили его личность - это житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство.

По сообщению правоохранителей, причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: в кафе в Киеве обнаружили труп мужчины (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском кафе на Подоле обнаружили мужчину с перерезанным горлом. Происшествие случилось в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь".