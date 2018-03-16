В киевском кафе на Подоле обнаружили мужчину с перерезанным горлом

В Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На данный момент полиция не комментирует ситуацию.

Вход в кафе и на части Контрактовой площади перекрыт.

По словам женщины, которая стала свидетелем, на полу заведения она увидела лежащего парня в луже крови, которому пыталась оказать помощь. Женщина сообщила, что на тот момент мужчина еще какое-то время был жив.

Фото: в Киеве в кафе нашли тело мужчины (РБК-Украина)

Как сообщили в пресс-лужбе полиции Киева, что причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин, что возле резиденции президента Украины Петра Порошенко.