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Порошенко объявил о завершении АТО

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:59
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса, - ред.)", - заявил он.

По словам главы государства, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Порошенко также добавил, что законом о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа "для отпора вражеской агрессии на Донбассе".

"А в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ", - добавил глава государства.

Отметим, согласно закону, противодействие российской агрессии вместо "антитеррористической операции" будет называться "обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Теги: Порошенко Петр, Новости АТО
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