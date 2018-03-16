Порошенко объявил о завершении АТО

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса, - ред.)", - заявил он.

По словам главы государства, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній Раді, яка підтримала більшістю Президентський Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Порошенко также добавил, что законом о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа "для отпора вражеской агрессии на Донбассе".

"А в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ", - добавил глава государства.

Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Отметим, согласно закону, противодействие российской агрессии вместо "антитеррористической операции" будет называться "обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.