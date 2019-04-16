Итоги дня: 16 апреля

• Украина подала иск против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей, незаконно захваченных и удерживаемых Россией в Черном море 25 ноября 2018 года

• Представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов

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• Погода в Украине в ближайшие дни сохранится холодной, в некоторых областях ожидаются заморозки