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Итоги дня: 16 апреля

Новости » Прочее    16.04.2019 - 18:48

Итоги дня: 16 апреля

• Украина подала иск против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей, незаконно захваченных и удерживаемых Россией в Черном море 25 ноября 2018 года 

• Представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов

• В Киевской области Броварской городской суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко

• Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка

• Публичное акционерное общество "Укрнафта" отсудило у Российской Федерации более 40 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму

• КМИС обнародовал результаты опроса перед вторым туром. Во втором туре выборов президентских выборов в Украине пока больше шансов победить у Владимира Зеленского, чем у действующего президента Петра Порошенко

• Пользователи Twitter публикуют фото последствий пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел вечером, 15 апреля (фото)

• Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем окончательном чтении закон об изоляции российского сегмента интернета- законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета на территории России

• Мобильные операторы запускают долгожданную услугу. Перенос абонентских номеров наконец-то станет возможным

• Погода в Украине в ближайшие дни сохранится холодной, в некоторых областях ожидаются заморозки

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