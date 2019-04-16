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Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов

Новости » Экономика    16.04.2019 - 11:46
Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Заседание суда состоится 7 мая

Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, в процессе объявлен перерыв и следующее заседание состоится 7 мая в 11:00.

Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева также рассматривает иск Игоря Коломойского к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации "ПриватБанка". Суд планировал вынести решение 18 апреля. Однако по информации СМИ, заседание перенесено на 22 апреля.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

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