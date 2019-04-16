Украина подала иск в Международный Трибунал против РФ

Иллюстративное фото (facebook.com/navy mil gov ua)

Новый судебный процесс дает возможность получить быстрое решение от постоянно действующего Трибунала в Гамбурге

Украина подала иск против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ланы Зеркаль в Facebook.

"Сегодняшнее обращение Украины в Международный Трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли являются лишь видимой частью дипломатической и правовой работы Министерства иностранных дел, которая длилась от момента захвата наших моряков", - написала Зеркаль.

Новый судебный процесс с использованием механизма, предусмотренного статьей 290 Конвенции ООН по морського права, дает возможность получить быстрое решение от постоянно действующего Трибунала в Гамбурге.

"Подача иска - одна из немногих возможностей рассказать о всем объеме правовой работы дипломатии. И нужно это не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы не подыгрывать дуракам, которые верят, что самая большая гора в мире имеет высоту горы, которую они видели на собственные глаза (определение Тита Лукреция Кара). А так считают, если чего-то не знают, то его не существует", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли украинского флота в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заранее проинформировала о маршруте согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ (пограничные сторожевые катера типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст", "Суздалец") совершили агрессивные действия против кораблей ВМС ВСУ.

Пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого повредили главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждения, потеряно спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.