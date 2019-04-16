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В РФ приняли закон об изоляции рунета

Новости » Общество    16.04.2019 - 12:21
В РФ приняли закон об изоляции рунета
Иллюстративное фото (twitter.com rachidfinge)

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем окончательном чтении закон об изоляции российского сегмента интернета - законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета на территории России. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно документу, власти РФ смогут контролировать точки соединения интернета в стране с внешним миром. Также в законе прописана возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать изолированно, если операторы связи не смогут подключиться к корневым серверам интернета за рубежом.

Отвечать за функционирование интернета в стране будет Роскомнадзор.

Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, однако отдельные его положения будут действовать с 1 января 2021 года.

Следует отметить, что расходы на выполнение закона предварительно оцениваются в 30 млрд рублей.

Напомним, в феврале депутаты Государственной думы Российской Федерации (РФ) приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Отмечалось, что против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря 2018-го сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в выборы 2019 в Украине.

Добавим, в июне 2016 года Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях "антитеррористический" пакет ("пакет Яровой"). В документе предусмотрено право власти на доступ ко всем телефонным разговорам и электронной переписке граждан. Кроме того, вводится штраф до 1 млн рублей для мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, за нераскрытие ФСБ данных для декодирования сообщений.

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