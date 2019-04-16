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Савченко выпустили из-под стражи

Новости » Общество    16.04.2019 - 00:35
Савченко выпустили из-под стражи
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

У Савченко истек срок ареста

В Киевской области Броварской городской суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля 2019. Также освободили из-под ареста Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с Савченко.

"Суд освобождает обвиняемых Рубана Владимира и Савченко Надежду из-под стражи. Пожалуйста, дайте возможность Рубану Владимиру оставить место ограничения и покинуть зал суда", - заявила судья Броварского городского суда.

Как писало РБК-Украина, 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Стоит отметить, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.

Недавно в СБУ заявляли, что Евгений Моринец из команды народного депутата Надежды Савченко под руководством куратора из России планировали проведение так называемого вече 31 марта в день выборов 2019, на котором хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

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