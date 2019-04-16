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Порошенко и Зеленский подписали договор с "Олимпийским"

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 17:02
Порошенко и Зеленский подписали договор с "Олимпийским"
Фото: кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Договор касается аренды стадиона на 19 апреля

Представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Об этом на брифинге заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Он отметил, что договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля. Относительно других организационных вопросов переговоры продолжаются.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, которое подписали НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского", - сказал Медведев.

Переговоры между штабами кандидатов продолжатся вечером 16 апреля.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что считают нецелесообразным предложение оппонента Петра Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" (Киев) 19 апреля с 16:00 до 18:00.

РБК-Украина писало, что 15 апреля спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что Порошенко предлагает Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие в дебатах в студии "Суспільного".

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