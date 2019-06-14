Итоги дня: 14 июня

В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств того, что решение о сбитии украинского самолета ИЛ-76 14 июня 2014 года, в результате которого погибли 49 украинских военнослужащих, было принято в Кремле
Конституционный суд Украины признал неконституционным создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Украинская авиакомпания SkyUp, которая на днях угодила в скандал из-за решения Барышевского суда, продолжает совершать рейсы, несмотря на запреты. Эксперты рассказали, стоит ли паниковать туристам, которые уже купили билеты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии
Шевченковский районный суд города Киева арестовал бывшего руководителя так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР") Романа Лягина
Актера Федора Добронравова, который прославился благодаря сериалу "Сваты", вычеркнули из "черного списка" Министерства культуры, в который внесены ряд деятелей культуры и искусства, которые создают угрозу нацбезопасности