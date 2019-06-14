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Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Новости » Политика    14.06.2019 - 16:36
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии
Фото: Николай Балан (Униан)

Зеленский подписал указ о назначении Балана командующим Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента. 

Кроме того, Владимир Зеленский назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардии, Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего Национальной гвардии. 

Соответствующие указы былы обнародованы 14 июня.

В то же время Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

"Уволить Кулика Олега Евгеньевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №406/2019. 

 

Отметим, 14 мая задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова. Его подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Напомним, 7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Аллерова. Сам офицер заявил, что решение об увольнении было его инициативой.

Аллеров был назначен командующим Национальной гвардии Украины в декабре 2015 года.

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