СБУ: Кремль отдал приказ сбить украинский Ил-76

Фото: обломки Ил-76 под Луганском (youtube.com/Alexander Matveev)

В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбитии украинского самолета было принято в Кремле

14 июня 2014 года в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Украины ИЛ-76, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбитии было принято в Кремле и приведено в действие "частной военной компанией "Вагнера". Приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся или на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционный суд Запорожья признал гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого результатом агрессии Российской Федерации. Суд удовлетворил апелляцию вдовы капитана Татьяны Чимирковой и отменил решение Мелитопольского городского районного суда, который 18 апреля отказался признавать гибель украинского летчика результатом российской агрессии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре 2017 председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" в трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта.