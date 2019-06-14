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Суд арестовал экс-руководителя "ЦИК ДНР"

Новости » Общество    14.06.2019 - 17:44
Суд арестовал экс-руководителя "ЦИК ДНР"
Фото: Роман Лягин (facebook.com)

Лягин взят под стражу на 60 суток без права на залог

Шевченковский районный суд города Киева арестовал бывшего руководителя так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР") Романа Лягина. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сообщается, что Лягин взят под арест на 60 суток без альтернативы внесения залога.

"Решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Романа Лягина взято под стражу на 60 суток без альтернативы залога", - сообщила она.

Напомним, сегодня Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина - бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики".

Напомним, в мае 2014 года Евросоюз опубликовал список лиц, против которых введены санкции за угрозы территориальной целостности Украины. Среди них значился и Роман Лягин.

Отметим, в марте 2019 года появилась информация о том, что Лягин выехал на подконтрольную Украины территорию по программе Службы безопасности Украины "Вернись домой", которая освобождает участников незаконных формирований от уголовной ответственности. В самой СБУ эту информацию официально не подтверждали.

 

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