"Нафтогаз" существенно снизил цену на газ для населения

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена на июнь упадет на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, согласно постановлению Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года цена составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 11,8%, или на 745,11 грн, по сравнению с ценой, которая была утверждена ранее.

Конечная цена в разных областях зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл - или горгаза.

В "Нафтогазе" напомнили, что постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует четыре показателя - цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлениею №867 от 19 октября 2018 года - компания выбирает из них самую низкую.

"Наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже - она и определила цену на июнь", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 мая принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения. При этом премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" утвердил цены на июнь и июль, которые выше рыночных.

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года. По данным Ассоциации газового рынка Украины в июне "Нафтогаз" планировал отпускать газ для нужд населения по цене 6 299 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки, распределения), что на 5,2% выше, чем в мае. Конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут различными в каждой области.