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Верховный суд обязал ПриватБанк выплатить 25 млн грн Коломойскому

Новости » Экономика    14.06.2019 - 13:16
Верховный суд обязал ПриватБанк выплатить 25 млн грн Коломойскому
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

"ПриватБанк" в суде пытался признать взыскание на пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным

Верховный суд Украины отказался удовлетворять жалобу "ПриватБанка" и признал законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на решение суда

Как сообщается, 25 млн гривен в свое время компания бывших собственников "Приватбанка" "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была одной из компании-поручителей по кредитам "ПриватБанка" до его национализации.

"ПриватБанк" в суде пытался признать взыскание на пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным, однако Верховный суд Украины данное решение не поддержал. 

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что государственный "ПриватБанк" одержал победу в Большой палате Верховного суда Украины в деле по иску ЧАО "Эрлан" к НБУ и банку об обязательствах "ПриватБанка" погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. 

Кроме того, финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных издержек.

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