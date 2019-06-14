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ПЦУ призывает иерархов отказаться от участия в "соборе" Филарета

Новости » Общество    14.06.2019 - 15:00
ПЦУ призывает иерархов отказаться от участия в "соборе" Филарета
Фото: митрополіт Епифаний (РБК-Украина)

Киевский патриарх ликвидировали в прошлом году, напомнили в ПЦУ

Киевская митрополия УПЦ (Православная церковь Украины) призывает всех иерархов, духовенство и верующих не принимать участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Как отметили в пресс-службе, согласно решению поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря, который состоялся перед объединительным собором, УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к созданной единой Поместной православной церкви Украины.

"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение - не могут отменить или приостановить действие этих решений", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата. Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.

Напомним, 15 мая Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и екзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.

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