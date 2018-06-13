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Итоги дня: 13 июня

НовостиПрочее    13.06.2018 - 18:50

Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. Первый транш может поступить в сентябре этого года. За предоставление финансирования проголосовали 527 депутатов, а против - 124.
 

Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных

Кабинет министров Украины официально убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина. Таким образом, из перечня неподконтрольных убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области. Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.
 

В аннексированном Крыму сообщили о масштабном отключении света

"Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества. "Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной обесточивания полуострова стало срабатывание противоаварийной автоматики на подстанции "Тамань". На данный момент энергоснабжение частично удалось восстановить.

 

Савченко написала письмо Путину

Народный депутат Надежда Савченко написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. "Сегодня, 13 июня 2018 года, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенная Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину", - говорится в сообщении нардепа. Так, Савченко просит Путина освободить 66 украинских полизаключеных, среди которых, в частности, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.
 

Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения

Известный украинский спортсмен, один из лучших игроков американского футбола, ресивер клуба "Киев Кэпиталс" Тарас Подольчак погиб в день своего рождения. Футболисту было всего 24 года. Об этом сообщили в группе клуба "Киев Кэпиталс" в Facebook. "В нашей команде произошло горе, трагически погиб ресивер Тарас Подольчак. Соболезнуем родным и близким. Покойся с миром, Тарас. Любим и помним", - сказано в сообщении. Более подробно об обстоятельствах гибели спортсмена написала заместитель директора Национального авиационного университета Елена Харченко.

 

Новое поселение: в Киеве 300 ромов обосновали табор (видео)

В Киеве, недалеко от железнодорожного вокзала, возле кинотеатра "Ультрамарин", обосновалось новое поселение ромов. Всего в таборе насчитывается около 300 человек. Местные жители жалуются на поведение ромов. Они сообщают, что по всей территории разбросан мусор, вокруг разбросано много отходов. Кроме того, сообщается, что жители этого поселения пристают к прохожим и ведут себя агрессивно.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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