Савченко написала письмо Путину

Савченко обратилась к Путину с письмом с просьбой о помиловании украинских политзаключенных

Народный депутат Надежда Савченко написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении Савченко в Facebook.

"Сегодня, 13 июня 2018 года, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенная Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину", - говорится в сообщении.

Так, Савченко просит Путина освободить 66 украинских полизаключеных, среди которых, в частности, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.

"Освобождение украинских граждан, которые находятся в заключении в Российской Федерации, покажет всему миру вашу добрую волю и существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также позволит существенно улучшить двусторонний диалог со многими странами", - написала Савченко Путину.

Сегодня, 13 июня 2018р., народный депутат, бывший и нынешний политзаключенная Надежда Савченко, обратилась письмом с... Опубликовано Надежда Савченко 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева продолжил арест нардепа Надежды Савченко до 13 июля 2018 года.

Отметим, в Украине Савченко инкриминируют ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ст. 112 (Посягательство на государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (Террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.