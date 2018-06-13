Підсумки дня: 13 червня

Європарламент схвалив надання Україні 1 млрд євро



Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінпомощі в 1 млрд євро. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter. За його словами, перший транш може бути наданий вже в вересні цього року. Перший транш може бути наданий вже в вересні цього року.

За надання фінансування проголосували 527 депутатів, а проти - 124.

Кабмін прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих



Кабінет міністрів України офіційно прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна. Таким чином, з переліку непідконтрольних прибрали Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області. Дані населені пункти включені до списку тих, що знаходяться на лінії розмежування.



У анексованому Криму повідомили про масштабне відключення світла



"Крименерго" встановлює причину відключень електрики. "Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що причиною знеструмлення півострова стало спрацьовування протиаварійної автоматики на підстанції "Тамань". На даний момент електропостачання частково вдалося відновити.

Савченко написала листа Путіну



Народний депутат Надія Савченко написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. "Сьогодні, 13 червня 2018р., народний депутат, колишній і нинішній політв`язень Надія Савченко, звернулася листом із проханням про помилування українських політв`язнів до президента РФ Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні нардепа. Так, Савченко просить Путіна звільнити 66 українських полізаключених, серед яких, зокрема, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.



Відомий український спортсмен загинув у свій день народження



Відомий український спортсмен, один з кращих гравців американського футболу, ресивер клубу "Київ Кепіталс" Тарас Подольчак загинув у день свого народження. Футболісту було всього 24 роки Про це повідомили в групі клубу "Київ Кепіталс" у Facebook. "У нашій команді сталося горе, трагічно загинув ресивер Тарас Подольчак. Співчуваємо рідним і близьким. Спочивай з миром, Тарас. Любимо і пам'ятаємо", - сказано в повідомленні. Більш детально про обставини загибелі спортсмена написала заступник директора Національного авіаційного університету Олена Харченко.



Нове поселення: у Києві 300 ромів облаштували табір (відео)



У Києві, недалеко від залізничного вокзалу, біля кінотеатру "Ультрамарин", влаштувалося нове поселення ромів. Всього в таборі налічується близько 300 осіб. Місцеві жителі скаржаться на поведінку ромів. Вони повідомляють, що по всій території розкидане сміття, навколо розкидано багато відходів. Окрім того, повідомляється, що жителі цього поселення пристають до перехожих і ведуть себе агресивно.