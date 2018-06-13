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Интервью

Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро

НовостиФинансы    13.06.2018 - 14:26
Фото: заседание Европейского парламента (_European Union 2017 - European Parliamentk-ID10803-650x410)
Фото: заседание Европейского парламента (_European Union 2017 - European Parliamentk-ID10803-650x410)

Первый транш может поступить в сентябре этого года

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года.

"EП проголосовал за новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро Украине. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре", - написал журналист.

Стоит отметить, что за предоставление финансирования проголосовали 527 депутатов, а против - 124.

Также о предоставлении макрофинансовой помощи сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских парламентариев за предоставление помощи Украине и выразил надежду на позитивное решение этого вопроса Советом ЕС.

"Благодарю всех друзей Украины в Европарламенте и в европейских институциях за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая.

Стоит отметить, что решение было принято с поправкой, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде". В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

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Теги публикации: финансы, кредит, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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