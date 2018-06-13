Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро

Первый транш может поступить в сентябре этого года

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года.

"EП проголосовал за новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро Украине. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре", - написал журналист.

Стоит отметить, что за предоставление финансирования проголосовали 527 депутатов, а против - 124.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2018

Также о предоставлении макрофинансовой помощи сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Європарламент щойно на пленарній сесії 527 голосами підтримав рішення про виділення Україні нової програми макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро. Дякуємо нашим європейським колегам за підтримку України. pic.twitter.com/7wjo9XcmGn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 13, 2018

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских парламентариев за предоставление помощи Украине и выразил надежду на позитивное решение этого вопроса Советом ЕС.

"Благодарю всех друзей Украины в Европарламенте и в европейских институциях за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая.

Стоит отметить, что решение было принято с поправкой, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде". В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.