Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Причиной отключения света в Крыму могла стать авария на подстанции

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 16:27
Иллюстративное фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)
Иллюстративное фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)

"Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества

Причиной отключения света в аннексированном Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае. Об этом сообщает "Тасс" со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.

"Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества на полуострове.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной обесточивания полуострова стало срабатывание противоаварийной автоматики на подстанции "Тамань".

"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света", - отметил Аксенов.

По его словам, энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.

Как передает РБК, эту информацию подтвердил также "заместитель министра внутренней политики, информации и связи" аннексированого полуострова Вадим Первых.

По другой версии, авария произошла на энергомосте "Кубань-Крым".

В настоящее время подключаются резервные источники питания.

Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.

В Украине обесточено почти 240 населенных пунктов, - ГСЧС В Крыму с начала аннексии правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток
Теги публикации: Крым, Крым, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь