Причиной отключения света в Крыму могла стать авария на подстанции

"Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества

Причиной отключения света в аннексированном Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае. Об этом сообщает "Тасс" со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.

"Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества на полуострове.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной обесточивания полуострова стало срабатывание противоаварийной автоматики на подстанции "Тамань".

"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света", - отметил Аксенов.

По его словам, энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.

Как передает РБК, эту информацию подтвердил также "заместитель министра внутренней политики, информации и связи" аннексированого полуострова Вадим Первых.

По другой версии, авария произошла на энергомосте "Кубань-Крым".

В настоящее время подключаются резервные источники питания.

Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.