В Крыму сообщают о частичном восстановлении электроснабжения

Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе

В аннексированном Российской Федерацией Крыму энергоснабжение частично восстановлено, магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на предприятие "Крымэнерго".

"Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.

Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.