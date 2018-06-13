В Крыму сообщают о частичном восстановлении электроснабжения

Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе
В аннексированном Российской Федерацией Крыму энергоснабжение частично восстановлено, магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на предприятие "Крымэнерго".
"Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время", - отметили в ведомстве.
Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.
Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.