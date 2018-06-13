Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Крыму сообщают о частичном восстановлении электроснабжения

НовостиОбщество    13.06.2018 - 17:11
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе

В аннексированном Российской Федерацией Крыму энергоснабжение частично восстановлено, магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на предприятие "Крымэнерго".

"Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.

Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.

Причиной отключения света в Крыму могла стать авария на подстанции В Украине обесточено почти 240 населенных пунктов, - ГСЧС
Теги публикации: обесточен, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь