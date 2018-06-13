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Интервью

Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных

НовостиОбщество    13.06.2018 - 13:49
Фото: иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Речь идет о Гладосово, Травневом и Новоалександровке  

Кабинет министров Украины официально убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Таким образом, из перечня неподконтрольных убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области. Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в середине мая командование Операции объединенных сил (ООС) сообщило об улучшении тактического положения на одном из направлений на Донбассе. В частности, украинские войска заняли поселок Пивденное (до декоммунизации Ленинское) под оккупированной формированиями "Донецкой народной республики" Горловкой.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Донбасс, оккупация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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