Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова

Стали известны некоторые детали подписанного по итогам саммита в Сингапуре соглашения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает Associated Press.

"В подписанном США и Северной Кореей документе Ким Чен Ын обязуется провести денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

BREAKING: In US-North Korea document, Kim Jong Un commits to 'complete denuclearization of the Korean Peninsula.' — The Associated Press (@AP) June 12, 2018

Как сообщает Bloomberg, в документе лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.