Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова

НовостиПолитика    12.06.2018 - 10:11
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)

Стали известны некоторые детали подписанного по итогам саммита в Сингапуре соглашения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает Associated Press.

"В подписанном США и Северной Кореей документе Ким Чен Ын обязуется провести денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

 

Как сообщает Bloomberg, в документе лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.  

 

Цены на нефть выросли после заявлений Трампа и Ким Чен Ына Трамп назвал первые итоги переговоров с Ким Чен Ыном
Теги публикации: ядерное оружие, Ким Чен Ын, Северная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь