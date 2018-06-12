Украина подала в суд ООН Меморандум о финансировании терроризма Россией

Меморандум доказывает, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма

Украина во вторник,12 июня, представила свой Меморандум в Международный суд ООН (МС ООН), который документально подтверждает серьезные нарушения международного права Российской Федерацией (РФ) и финансирования ею терроризма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что Меморандум вместе с многочисленными доказательствами доказывает, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма ("Конвенция о финансировании терроризма") и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"В своем Меморандуме Украина требует, чтобы Россия немедленно прекратила нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации и выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу как следствие нарушений России", - сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что, присоединяясь к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, РФ обязалась предотвращать финансирование терроризма.

"Но в Украине она поступает наоборот. Незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили ужасные акты терроризма против гражданских лиц, используя оружие из Российской Федерации. И Россия нарушила свои международные обязательства за ее неспособность предотвращать поставке этого оружия российскими чиновниками и другими российскими гражданами общеизвестным террористическим группам", - сообщает МИД.

В ведомстве напомнили о выводы Объединенной следственной группы, которая установила происхождение ракетной системы "Бук", которая сбила самолет Малазийских авиалиний рейса MH17.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило об обязательствах России искоренить расовую дискриминацию. Вместо этого она незаконно оккупировала Крым и нарушила политические, гражданские и культурные права крымских татар. Также Россия оказывает давление в Крыму на средства массовой информации.

В ведомстве добавили, что Украина инициировала дело против России в МС ООН в январе 2017 года. В апреле 2017 года МС ООН издал Приказ о временных мерах, которым обязал РФ воздержаться от ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, обеспечить доступ к образованию на украинском языке, и не ухудшать спор, который находится на рассмотрении в Суде.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что

Украина сегодня, 12 июня, представляет Международного суда ООН меморандум о финансировании терроризма со стороны Российской Федерации. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах.