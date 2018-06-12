В Индии из-за урагана погибли 69 человек

Более 1200 домов были частично или полностью разрушены

В Индии по состоянию на понедельник по меньшей мере 69 человек погибли в результате непогоды. Об этом сообщает Синьхуа.

"На данный момент проливные дожди в южном штате Керала унесли 16 жизней", - заявил министр государственных доходов Индии.



Он добавил, что более 1200 домов были частично или полностью разрушены.



Так, вечером в пятницу, 26 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате проливных дождей. На прошлой неделе в штате Бихар 27 человек погибли в результате непогоды.

Напомним, что ранее стало известно, что в индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы в результате мощных грозовых ливней и шквального ветра.