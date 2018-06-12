Сенцов голодает 30-й день, находясь в медчасти, - правозащитница

По словам Световой, организм политзаключенного в опасности

Заключенный в колонии Российской Федерации (РФ) украинский режиссер Олег Сенцов голодает 30-й день, находясь в медчасти. Об этом написала российская правозащитница Зоя Светова на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов передает всем приветы. У них там потеплело. Говорит, что началась весна. 30 день голодовки. И это очень тревожно. Организм в опасности. Он в медчасти. Врачи за ним следят хорошо. Спасибо им! Но они не боги", - написала Светова.

Олег Сенцов передаёт всем приветы. У них там потеплело. Говорит, что началась весна. 30 день голодовки. И это очень... Опубліковано Зоєю Световою 11 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с заключенным в Российской Федерации Олегом Сенцовым будет рассмотрена 14 июня 2018 года на пленарной сессии Европейского парламента.

Ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.