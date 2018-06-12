Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сенцов голодает 30-й день, находясь в медчасти, - правозащитница

НовостиПолитика    12.06.2018 - 11:16
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

По словам Световой, организм политзаключенного в опасности

Заключенный в колонии Российской Федерации (РФ) украинский режиссер Олег Сенцов голодает 30-й день, находясь в медчасти. Об этом написала российская правозащитница Зоя Светова на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов передает всем приветы. У них там потеплело. Говорит, что началась весна. 30 день голодовки. И это очень тревожно. Организм в опасности. Он в медчасти. Врачи за ним следят хорошо. Спасибо им! Но они не боги", - написала Светова.

 

Олег Сенцов передаёт всем приветы. У них там потеплело. Говорит, что началась весна. 30 день голодовки. И это очень...

Опубліковано Зоєю Световою 11 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с заключенным в Российской Федерации Олегом Сенцовым будет рассмотрена 14 июня 2018 года на пленарной сессии Европейского парламента.

Ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

В Европарламенте обсудят ситуацию с Олегом Сенцовим В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных, - Порошенко
Теги публикации: Олег Сенцов, голодовка, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь