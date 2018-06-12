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Интервью

Трамп объявил о скором завершении Корейской войны

НовостиПолитика    12.06.2018 - 11:54
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

США прекращают совместные военные учения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп объявил о скором формальном завершении Корейской войны. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре, передает Bloomberg.

"В кровавом конфликте на Корейском полуострове погибло бесчисленное количество людей, включая десятки тысяч бравых американцев. До этих пор казалось, что это никогда не закончится, но сегодня у всех нас есть надежда на то, что это завершится скоро. Прошлое не должно определять будущее. Вчерашний конфликт не должен превратиться в войну завтрашнего дня", - заявил Трамп.

 

Он также объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей. По его словам, эти так называемые "военные игрища" были слишком провокационными и дорогостоящими.

Напомним, ранее Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи остаются в силе.  

Отметим, активные боевые действия в рамках Корейской войны завершились в 1953 году, после чего стороны подписали соглашение о перемирии. В то же время технически КНДР и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны.

Саммит лидеров США и КНДР: опубликован текст итогового соглашения
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, война, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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