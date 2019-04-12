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Итоги дня: 12 апреля

Новости » Прочее    12.04.2019 - 18:44

Итоги дня: 12 апреля

• Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном

• Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко стала на сторону действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко после его вчерашнего разговора с оппонентом во втором туре выборов 2019 Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" (видео)

• Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с кандидатом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод

• Басманный суд Москвы (Россия) избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко

• Андрей Гордеев официально уволен с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА)

• "Пасхальное перемирие" на Донбассе вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ

• Кабинет министров Украины определил своим приоритетом разгрузить процесс обучения в школах, поэтому инициирует введение учебных смен

• Погода в Украине в пятницу ухудшится, на Украину надвигаются первые весенние грозы

• Новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским  появилось в социальной сети Facebook. В этом ролике снова фигурирует фура

• В Карпатах выпал снег, и путешественников, которые собрались в поход, просят быть осторожными

• Кейт Миддлтон в последнее время кардинально изменила свое поведение и даже гардероб. Как утверждает исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджская готовится стать королевой Великобритании

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