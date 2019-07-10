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Итоги дня: 10 июня

Новости » Прочее    10.07.2019 - 18:22

Итоги дня: 10 июня

  • ​​​​Владелец украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак анонсировал проведение "телемоста" с Российской Федерацией на российском телевидении
  • Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • Виктор Медведчук и народный депутат Юрий Бойко встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым
  • Во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка (видео) 
  • После проведения досрочных парламентских выборов большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины Юрия Бойко или Юлию Тимошенко. Действующий премьер Владимир Гройман на третьем месте в рейтинге
  • Президент Украины Владимир Зеленский отменил парад по случаю празднования Дня Независимости. Украинцы отреагировали на отмену парада 
  • Европейский союз (ЕС) в среду, 10 июля, официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции 
  • Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации 
  • Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко 
  • С сегодняшнего дня в Киеве начали штрафовать водителей-правонарушителей за нарушение правил парковки
  • Рип Торн, знаменитый голливудский актер, скончался во вторник, 9 июля, у себя дома в штате Коннектикут (США). Звезде культового фильма "Люди в черном" было 88 лет 
  • Канцлеру Ангеле Меркель снова стало плохо во время публичного мероприятия. Новый приступ дрожи случился во время встречи с премьер-министром Финляндии (видео) 
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