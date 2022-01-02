Главное из мира авто в Украине: Tatra для систем залпового огня и первый проданный электрогрузовик

Шасси Tatra для РСЗО и первый проданный в стране электрогрузовик (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)

Последняя неделя 2021 года принесла очередную порцию новостей из мира автомобилей, связанных с Украиной. Что нового? Прибыли специализированные шасси для установки систем залпового огня, построен самый дорого полуприцеп для перевозки трамваев, продан первый электрический грузовик.

О главных новостях последней недели 2021 года читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Украина получила бронированные автомобили Tatra для систем залпового огня

В Украину прибыли 16 бронированных шасси Tatra 815-7 чешского производства. Автомобили предназначены для установки ракетных систем залпового огня "Буревій".

РСЗО "Буревій" калибра 220 мм разработана в Центральным НИИ вооружения и военной техники ВСУ на смену "Ураганам". Монтаж установок будет произведен на Шепетовском ремонтном заводе.

Сами четырехосные Tatra 815-7 имеют полный привод и двухрядную бронированную кабину для пускового расчета ракетной установки. Машины оснащены турбодизелем мощностью 480 л.с. и крутящим моментом в 2100 Нм. Трансмиссия - автоматическа коробка передач Allison.

В Украине продан первый электрический грузовик

В стране начался следующий этап электромобильной эволюции транспорта: продан первый электрический грузовик. Следует уточнить, что продажи электрического грузового транспорта в Украине были и ранее, но только в сегменте LCV - легких коммерческих машин полной массой до 3,5 тонн.

Теперь же речь идет о полноценном грузовом электромобиле. Первенцем стал JAC N55 EV - бортовой грузовик с тентованной платформой. Полная масса - 5,5 тонн, грузоподъемность - 2,1 тонны. Электродвигатель развивает 130 л.с. и 415 Нм, максимальная скорость - 90 км/ч.

Машина комплектуется литиевой батареей, обеспечивающей запас хода до 200 км. Иными словами сфера применения JAC N55 EV ограничена внутригородскими перевозками. Полная зарядка занимает 2 часа, до 80% можно зарядиться за 1,5 часа.

Объявлены цены на рестайлинговый Skoda Karoq

В предпослений день минувшего года стали известны украинские цены и комлектации на обновленный кроссовер Skoda Karoq. В автосалонах автомобиль появится весной.

Для рестайлингового Karoq будет предложено три комплектации Active, Ambition и Style. Уже в базовой версии машина оснащена цифровой приборной панелью, а диагоняль дисплея медиасистемы варьируется от 8 до 9,2 дюйма. Гамма моторов - 1,4-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и 2-литровый турбодизель в двух варинтах мощности (110 и 150 л.с.).

Цены на новинку стартуют с отметки 669,6 тыс. грн. Как и все автомобили Skoda для украинского рынка, обновленный Karoq будет выпускаться методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" в Соломоново.

В Украине создали самый дорогой полуприцеп

Отечественная компания TAD построила специальный полуприцеп для перевозки трамваев. Стоимость полуприцепа составляет 500 тысяч евро.

Полуприцеп создан для транспортировки трамваев от завода-изготовителя до депо, где они будут эксплуатироваться. Встроенные железнодорожные пути стандартной колеи позволяют трамваю своим ходом заезжать и съезжать с прицепа без использования подъемных кранов. Лишь в некоторых случаях может потребоваться помощь трамвая-тягача.

Полуприцеп позволяет перевозить трамваи весом 40-50 тонн. Чтобы выдержать такую массу применены восемь осей, на каждой - сдвоенные шины. Также применена выдвижная рама, что позволяет перевозить конструкции длиной до 33 м.

Отметим, что ранее для перевозки новых трамваев привлекался специализированный транспорт из Польши.

Количество электромобилей в Украине стабильно растет

Последний месяц 2021 года отмечен очередным приростом количества первичных регистраций электромобилей. По состоянию на 1 января 2022 года в стране зарегистрировано 33 522 электромобиля.

За месяц в Украине зарегистрировано 860 новых и подержанных электрокаров. По сравнению с ноябрем (32 662 электромобиля) прирост составил 2,6%. Такой показатель прироста на 2-3% ежемесячно украинский рынок электромобилей демонстрировал практически весь прошедший год.