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Для систем залпового огня: в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 11:41
Для систем залпового огня: в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra Фото: Tatra 815-7 (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

На Шепетовский ремонтный завод прибыли 16 чешских полноприводные шасси Tatra с бронированными кабинами. Они станут платформой для РСЗО "Буревій", которая в украинской армии приходит на смену "Ураганам".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Шасси Tatra 815-7 рассчитаны на грузоподъемность 24,5 тонны. Машины оснащены двухрядными бронированными кабинами, в которых поместится расчет пусковой установки. Армейские грузовики оснащены турбодизелем мощностью 480 л.с. и максимальным крутящим моментом в 2100 Нм в сочетании с автоматической коробкой передач Allison. Последняя имеет полезную функцию буксировки, которая позволяет вытаскивать застрявшую, или поврежденную машину.

Для систем залпового огня: в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси TatraИнтересно, что "Татра" также оснащена автономным энергоагрегатом, который позволяет экономить ресурс основного дизельного двигателя. Автономный мотор позволяет обеспечивать все энергосистемы машины во время стоянки. Бронирование кабины и силовой установки выполнила чешская компания Excalibur Army.

На этих шасси будет установлена РСЗО "Буревій". Эта новая реактивная система залпового огня калибра 220 мм разработана Центральным НИИ вооружения и военной техники ВСУ на смену "Ураганам".

Для систем залпового огня: в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси TatraРанее мы сообщали, что показан новый электрический седан TOGG. Новинку компании покажут уже в январе на выставке перспективной электроники CES в Лас-Вегасе.

Напомним, что Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера.

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