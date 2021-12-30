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Весной в автосалонах: названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq

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Четверг 30 декабря 2021 19:31
Весной в автосалонах: названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq Фото: обновленная Skoda Karoq (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

Skoda в Украине анонсировала старт продаж обновленного кроссовера Karoq. Сообщается, что первые клиентские автомобили появятся в автосалонах марки уже в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Спустя всего месяц после официальной премьеры рестайлингового кроссовера, официально стала известна моторная линейка и цены на машины, которые будут доступны украинским покупателям. Skoda Karoq будет доступен в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Моторная линейка осталась прежней.

Весной в автосалонах: названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq Главные обновления коснулись интерьера кроссовера. Уже в базовой комплектации Karoq оснащен цифровой панелью приборов. По умолчанию доступен 8-дюймовый экран, а за доплату можно увеличить диагональ до 10,25 дюйма. У медиасистемы три дисплея на выбор, от 8 до 9,2 дюйма. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Базовым является 1,4-литровый бензиновый турботомор мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом". Плеяду турбодизелей представляют 2,0-литровый мотор мощностью 110 и 150 л.с. В зависимости от требований клиента, дизельный кроссовер можно выбрать с 6-ступенчатой "механикой", или роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением на семь передач.

Весной в автосалонах: названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq Цена обновленной Skoda стартует с отметки в 669 591 грн. Начало производства машин для Украины запланировано на март 2022 года. Примечательно, что как и прежде, все Skoda Karoq для нашего рынка будут производиться методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" в Соломоново.

Отметим, что с 2017 года на более чем 60 рынках было продано около 500 000 автомобилей Karoq.

Ранее мы сообщали, что сотню поврежденных торнадо новых суперкаров Chevrolet Corvette отправят под пресс. Все они существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. Шасси Tatra 815-7 рассчитаны на грузоподъемность 24,5 тонны.

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