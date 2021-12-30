Весной в автосалонах: названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq

Skoda в Украине анонсировала старт продаж обновленного кроссовера Karoq. Сообщается, что первые клиентские автомобили появятся в автосалонах марки уже в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Спустя всего месяц после официальной премьеры рестайлингового кроссовера, официально стала известна моторная линейка и цены на машины, которые будут доступны украинским покупателям. Skoda Karoq будет доступен в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Моторная линейка осталась прежней.

Главные обновления коснулись интерьера кроссовера. Уже в базовой комплектации Karoq оснащен цифровой панелью приборов. По умолчанию доступен 8-дюймовый экран, а за доплату можно увеличить диагональ до 10,25 дюйма. У медиасистемы три дисплея на выбор, от 8 до 9,2 дюйма. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Базовым является 1,4-литровый бензиновый турботомор мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом". Плеяду турбодизелей представляют 2,0-литровый мотор мощностью 110 и 150 л.с. В зависимости от требований клиента, дизельный кроссовер можно выбрать с 6-ступенчатой "механикой", или роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением на семь передач.

Цена обновленной Skoda стартует с отметки в 669 591 грн. Начало производства машин для Украины запланировано на март 2022 года. Примечательно, что как и прежде, все Skoda Karoq для нашего рынка будут производиться методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" в Соломоново.

Отметим, что с 2017 года на более чем 60 рынках было продано около 500 000 автомобилей Karoq.

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Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. Шасси Tatra 815-7 рассчитаны на грузоподъемность 24,5 тонны.