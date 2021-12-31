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Доставка грузов на электротяге: в Украине продан первый электрический грузовик

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Пятница 31 декабря 2021 09:17
Доставка грузов на электротяге: в Украине продан первый электрический грузовик Электрический грузовик JAC N55 EV (agsolco.com)
Автор: Александр Мороз

Ранее в нашей стране продавались, да и то в небольшом количестве, легковые электрокары и легкие коммерческие электромобили. Теперь же на украинский рынок выходят тяжелые электрогрузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на АвтоКонсалтинг.

В Украине началась эра электрических грузовиков полной массой более 3,5 тонн. И первым проданным автомобилем стала 5,5-тонная фура JAC N55 EV компании "Агсолко Украина", официального импортера коммерческой техники JAC. Впервые эта модель была представлена на выставке Автодорэкспо-2021.

Доставка грузов на электротяге: в Украине продан первый электрический грузовик

Электрический грузовик JAC N55 EV комплектуется литиево-фосфатной батареей на 180 А·ч. При полной массе в 5,5 тонн машина имеет грузоподъемность 2150 кг и способна проехать на одной зарядке 200 км. 80% емкости аккумуляторов JAC N55 набирает всего за полтора часа, полная зарядка займет около 2 часов.

Доставка грузов на электротяге: в Украине продан первый электрический грузовик

Электромотор развивает 130 лошадиных сил и 415 Нм максимального крутящего момента. Максимальная скорость – 90 км/ч.

Доставка грузов на электротяге: в Украине продан первый электрический грузовик

При этом китайский электрогрузовик обеспечивает водителю привычный уровень комфорта. Он оснащен климатической системой, электроподъемниками, электроусилителем руля и т.п.

Первый JAC N55EV получил бортовой тент и отправлен заказчику из Киевской области.

Напомним, что в американском штате Аризона грузовик без водителя и без дистанционного управления впервые в мире проехал по дорогам общего пользования. На его создание компания TuSimple потратила полтора года.

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