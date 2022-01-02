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Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

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Неділя 02 січня 2022 14:58
Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка Шасі Tatra для РСЗВ та перша продана в країні електровантажівка (Фото: колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Останній тиждень 2021 року приніс чергову порцію новин зі світу автомобілів, пов'язаних із Україною. Що нового? Прибули спеціалізовані шасі для встановлення систем залпового вогню, побудовано найдорожчий напівпричіп для перевезення трамваїв, продана перша електрична вантажівка.

Про головні новини останнього тижня 2021 року читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Україна отримала броньовані автомобілі Tatra для систем залпового вогню

Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

До України прибули 16 броньованих шасі Tatra 815-7 чеського виробництва. Автомобілі призначені для встановлення ракетних систем залпового вогню "Буревій".

РСЗВ "Буревій" калібру 220 мм розроблено в Центральному НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ на заміну "Ураганам". Монтаж установок буде здійснено на Шепетівському ремонтному заводі.

Самі чотиривісні Tatra 815-7 мають повний привід та дворядну броньовану кабіну для пускового екіпажу ракетної установки. Машини оснащені турбодизелем потужністю 480 л.с. і крутним моментом 2100 Нм. Трансмісія - автоматична коробка передач Allison.

В Україні продано першу електричну вантажівку

Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

У країні розпочався наступний етап електромобільної еволюції транспорту: продано першу електричну вантажівку. Слід уточнити, що продажі електричного вантажного транспорту в Україні були й раніше, але тільки в сегменті LCV - легких комерційних машин повною масою до 3,5 тонн.

Тепер йдеться про повноцінний вантажний електромобіль. Першим став JAC N55 EV - бортова вантажівка з тентованою платформою. Повна маса – 5,5 тонн, вантажопідйомність – 2,1 тонни. Електродвигун розвиває 130 л. та 415 Нм, максимальна швидкість – 90 км/год.

Машина комплектується літієвою батареєю, що забезпечує запас ходу до 200 км. Іншими словами сфера застосування JAC N55 EV обмежена внутрішньоміськими перевезеннями. Повна зарядка займає 2 години, до 80% можна зарядитися за 1,5 години.

Оголошено ціни на рестайлінговий Skoda Karoq

Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

У переддень минулого року стали відомі українські ціни та комплектації на оновлений кросовер Skoda Karoq. В автосалонах автомобіль з'явиться навесні.

Для рестайлінгового Karoq буде запропоновано три комплектації Active, Ambition і Style. Вже в базовій версії машина оснащена цифровою панеллю приладів, а діагоняль дисплея медіасистеми варіюється від 8 до 9,2 дюйма. Гамма моторів – 1,4-літровий бензиновий агрегат з турбонаддувом потужністю 150 к.с. та 2-літровий турбодизель у двох варіантах потужності (110 і 150 к.с.).

Ціни на новинку стартують із позначки 669,6 тис. грн. Як і всі автомобілі Skoda для українського ринку, оновлений Karoq буде випускатися методом великовузлового збирання на заводі "Єврокар" у Соломоново.

В Україні створили найдорожчий напівпричіп

Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

Вітчизняна компанія TAD побудувала спеціальний напівпричіп для перевезення трамваїв. Вартість напівпричепа складає 500 тисяч євро.

Напівпричіп створений для транспортування трамваїв від заводу-виробника до депо, де вони експлуатуватимуться. Вбудовані залізничні колії дозволяють трамваю своїм ходом заїжджати та з'їжджати з причепа без використання підйомних кранів. Лише в деяких випадках може знадобитися допомога трамвая-тягача.

Напівричіп дозволяє перевозити трамваї вагою 40-50 тонн. Щоб витримати таку масу, застосовано вісім осей, на кожній - здвоєні шини. Також застосовано висувну раму, що дозволяє перевозити конструкції довжиною до 33 м.

Зазначимо, що раніше для перевезення нових трамваїв залучався спеціалізований транспорт із Польщі.

Кількість електромобілів в Україні стабільно зростає

Головне зі світу авто в Україні: Tatra для систем залпового вогню та перша продана електровантажівка

Останній місяць 2021 року відзначився черговим приростом кількості первинних реєстрацій електромобілів. Станом на 1 січня 2022 року в країні зареєстровано 33 522 електромобілі.

За місяць в Україні зареєстровано 860 нових та вживаних електрокарів. У порівнянні з листопадом (32 662 електромобіля) приріст склав 2,6%. Такий показник приросту на 2-3% щомісяця український ринок електромобілів демонстрував майже весь минулий рік.

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