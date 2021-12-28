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В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро: где он будет использоваться

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 10:50
В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро: где он будет использоваться Фото: трамвай "Электрон" на платформе TAD (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Полуприцеп украинского производителя TAD создан для перевозки трамваев. Над созданием уникального для нашей страны полуприцепа трудились специалисты из города Волочиск Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоцентр.

Новый прицеп получил встроенные железнодорожные пути стандартной колеи. Наличие такой платформы позволяет трамваю фактически своим ходом заезжать и съезжать с прицепа, не используя подъемные краны. Лишь в некоторых случаях при разгрузке может понадобиться помощь другого трамвая-тягача.

Прицеп рассчитан на перевозку трамваев или вагонов весом 40-50 тонн. Полуприцеп имеет восемь осей с двойной ошиновкой. Выдвижная рама в обеих частях конструкции позволяет доставлять грузы длиной до 33 м.

В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро: где он будет использоваться Сообщается, что цена одного полуприцепа – около полумиллиона евро. Известно, что в ближайшие месяцы "тележка" новой конструкции на себе будет перевозить трамваи "Электрон". Два готовых трамвая уже доставлены, всего же в 2022 году будет привезено еще восемь новых составов.

Раньше для перевозки новых трамваев привлекался специализированный транспорт из Польши, теперь же столь сложные логистические операции будут производиться силами украинской компании с помощью полуприцепа отечественной разработки.

Напомним, что уникальный украинский трехосный автобус "Эталон" нашли в поле. Трехосный автобус БАЗ А079.30 был выпущен в единственном экземпляре в 2005 году.

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