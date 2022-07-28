Платні пляжі та ліміти на екскурсії. Як у Європі борються із "зайвими" туристами

Після пандемії туристи стали подорожувати набагато активніше

Подорожі в деякі європейські міста ось-ось зміняться. Чиновники у популярних туристичних країнах роблять кардинальні кроки, щоб знизити "надмірний туризм". Це може змінити плани подорожей для багатьох мандрівників.

Надлишок туристів (overtourism — англійською мовою) швидко стає проблемою у багатьох містах світу. Особливо з цим зіткнулися після пандемії, коли люди скучили за подорожами за довгий період обмежень і стали їздити дуже активно.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на travelawaits.com.

Барселона: ліміти на екскурсіях і заборона мегафонів

Барселона обмежує кількість туристичних груп, щоб зменшити переповненість міста людьми.

Тепер там визначатимуть, скільки людей може бути у групі. У "Районі 1", який охоплює жвавий центр Барселони й популярні райони, такі як Готичний квартал і Барселонета, групи не можуть перевищувати 30 осіб. Для невеликих територій туристичні групи можуть складатися тільки з 15 учасників.

Фото: Екскурсії по Барселоні будуть проходити з обмеженим числом учасників (unsplash.com)

Барселона також обмежує шум, забороняючи всі мегафони в місті. Замість цього гіди повинні використовувати радіообладнання (коли голос гіда туристам чути у навушниках) або вести звичайну розмову без підсилювачів. Місцеві гіди, здається, вітають такі зміни. Там заявляють, що вони вже роблять кроки для дотримання нових вимог.

"Компанії вже використовують "шепочучі" пристрої, щоб рівень шуму не заважав тим, хто не знаходиться в турі. Директори з туризму старанно працювали над дотриманням обмежень за розміром групи, не впливаючи при цьому на повсякденну діяльність у поїздці", — говорить президент the Travel Corporation Мелісса да Сілва.

Квоти для відвідування французьких сіл

Надлишок туристів у багатьох країнах стосується не тільки великих міст. З цим зіткнулися і в деяких сільських регіонах Франції. Під час пандемії COVID-19 мандрівники, які побоюються скупчень людей, кинулися в більш простору сільську місцевість і національні парки. Врешті у деяких невеликих містах туристів стало навіть більше, ніж у Парижі.

"За останні два роки в наше маленьке село, заховане між двома скелями, приїхали десятки тисяч людей, особливо з паризького регіону", — говорить Бен Коллієр, менеджер з маркетингу Normandy Tourism для англомовних ринків.

"Місцеві жителі скаржилися на те, що люди, які приїхали з Парижа на день, не піклувалися про місцеву громаду".

Щоб допомогти зменшити навантаження від надмірного туризму в невеликих містах і парках, офіційні особи вводять денні квоти. Наприклад, парк Calanques дозволяє лише 500 відвідувачів на день. Раніше туди пускали близько 3000 туристів в день. У певні місця парку пускатимуть тільки за попередньою бронню. У пріоритеті будуть місцеві жителі: їх пускатимуть поза чергами.

Фото: В екскурсіях по селах та нацпарках Франції пріоритет будуть віддавати місцевим жителям (unsplash.com)

Місцева влада вважає, що це дуже допоможе зменшити скупчення людей в пікові літні місяці для подорожей. Але також туристів хочуть і заохочувати за приїзди поза піковим часом.

"Ми хочемо заохотити людей прийти цілий рік, а не тільки в літні місяці або пікові періоди", — сказав Кольєр.

У Венеції введуть плату за в'їзд до міста

Офіційні особи у Венеції кажуть, що переповненість туристами буквально "топить" місто. Щоб полегшити цю проблему, місто незабаром введе туристичний податок для всіх гостей. Фактично це буде плата за в'їзд в місто для всіх, хто не є місцевим жителем. Ціна буде залежати від попиту в кожен конкретний день.

На Сардинії пляжі зробили платними

Вхід на пляжі Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на Сардинії в Італії тепер коштує 3 євро з людини. Інші пляжі на острові також ввели заходи щодо зменшення впливу туристів: на Кала-Сісін обмежили кількість відвідувачів до 1600 осіб, а на Санта-Марія-Наваррезе дозволяється відпочивати тільки 1300 людям в день.

Фото: Пляж Кала-Котіччо в Італії тепер платний (Getty Images)

Кількість відвідувачів ще менше на Кала Маріолу: там допускаються тільки 550 осіб на добу, і з кожного стягується плата за вхід у розмірі 1 євро. Місця для відвідування архіпелагу потрібно бронювати заздалегідь, зв'язавшись з місцевим гідом.

Велика кількість відвідувачів в останні роки створила проблеми для узбережжя Сардинії. Тисячі туристів приїжджають на пляж Spiaggia Rosa кожен день в розпал сезону через його унікального рожевого піску. Але тепер відвідувачам дозволено розглядати пляж тільки з судна.

Нагадаємо, ми писали, чому у Венеції хочуть боротися з надлишком туристів.