Платные пляжи и лимиты на экскурсии. Как в Европе борются с "лишними" туристами

После пандемии туристы стали путешествовать гораздо активнее

Путешествия в некоторые европейские города вот-вот изменятся. Чиновники в популярных туристических странах предпринимают кардинальные шаги, чтобы снизить "чрезмерный туризм". Это может изменить планы поездок для многих путешественников.

Избыток туристов (overtourism — на английском) быстро становится проблемой во многих городах мира. Особенно с этим столкнулись после пандемии, когда люди соскучились по путешествиям за долгий период ограничений и стали ездить очень активно.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на travelawaits.com.

Барселона: лимиты на экскурсиях и запрет мегафонов

Барселона ограничивает количество туристических групп, чтобы уменьшить переполненность города людьми.

Теперь там будут определять, сколько человек может быть в группе. В "Районе 1", который включает в себя оживленный центр Барселоны и популярные районы, такие как Готический квартал и Барселонета, группы не могут превышать 30 человек. Для небольших территорий туристические группы могут состоять только из 15 участников.

Фото: Экскурсии по Барселоне будут проходить с ограниченным числом участников (unsplash.com)

Барселона также ограничивает шум, запрещая все мегафоны в городе. Вместо этого гиды должны использовать радиооборудование (когда голос гида туристам слышно в наушниках) или вести обычный разговор без усилителей. Местные гиды, кажется, приветствуют такие изменения. Там заявляют, что они уже предпринимают шаги для соблюдения новых требований.

"Компании уже используют "шепчущие" устройства, чтобы уровень шума не мешал тем, кто не находится в туре. Директора по туризму усердно работали над соблюдением ограничений по размеру группы, не влияя при этом на повседневную деятельность в поездке", — говорит президент The Travel Corporation Мелисса да Силва.

Квоты для посещения французских деревень

Избыток туристов во многих странах касается не только больших городов. С этим столкнулись и в некоторых сельских регионах Франции. Во время пандемии COVID-19 путешественники, опасающиеся скоплений людей, устремились в более просторную сельскую местность и национальные парки. В итоге в некоторых небольших городах туристов стало даже больше, чем в Париже.

"За последние два года в нашу маленькую деревню, спрятанную между двумя скалами, приехали десятки тысяч людей, особенно из парижского региона", — говорит Бен Коллиер, менеджер по маркетингу Normandy Tourism для англоязычных рынков.

"Местные жители жаловались на то, что люди, приехавшие из Парижа на день, не заботились о местном сообществе".

Чтобы помочь уменьшить нагрузку от чрезмерного туризма в небольших городах и парках, официальные лица вводят дневные квоты. Например, парк Calanques допускает только 500 посетителей в день. Раньше туда пускали около 3000 туристов в день. В определенные места парка будут пускать только по предварительной брони. В приоритете будут местные жители: их будут пускать вне очередей.

Фото: В экскурсиях по деревням и нацпаркам Франции приоритет будут отдавать местным жителям (unsplash.com)

Местные власти считают, что это очень поможет уменьшить скопление людей в пиковые летние месяцы для путешествий. Но также туристов хотят и поощрять за приезды вне пикового времени.

"Мы хотим стимулировать людей приезжать круглый год, а не только в летние месяцы или пиковые периоды", — сказал Кольер.

В Венеции введут плату за въезд в город

Официальные лица в Венеции говорят, что переполненность туристами буквально "топит" город. Чтобы облегчить эту проблему, город вскоре введет туристический налог для всех гостей. Фактически это будет плата за въезд в город для всех, кто не является местным жителем. Цена будет зависеть от спроса в каждый конкретный день.

На Сардинии пляжи сделали платными

Вход на пляжи Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на Сардинии в Италии теперь стоит 3 евро с человека. Другие пляжи на острове также ввели меры по уменьшению воздействия туристов: на Кала-Сисин ограничили количество посетителей до 1600 человек, а на Санта-Мария-Наваррезе разрешается отдыхать только 1300 людям в день.

Фото: Пляж Кала-Котиччо в Италии теперь платный (Getty Images)

Количество посетителей еще меньше на Кала Мариолу: там допускаются только 550 человек в сутки, и с каждого взимается плата за вход в размере 1 евро. Места для посещения архипелага нужно бронировать заранее, связавшись с местным гидом.

Большое количество посетителей в последние годы создало проблемы для побережья Сардинии. Тысячи туристов приезжают на пляж Spiaggia Rosa каждый день в разгар сезона из-за его уникального розового песка. Но теперь посетителям разрешено рассматривать пляж только с судна.

Напомним, мы писали, почему в Венеции хотят бороться с переизбытком туристов.