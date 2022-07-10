Венеція першою в світі вводить плату за в'їзд в місто: кому доведеться платити

Вартість квитків буде варіюватися від 3 до 10 євро

У Венеції оголосили дату, з якої відвідувачі повинні будуть бронювати собі в'їзд і купувати квиток, щоб побачити знамените місто каналів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Вхід стане платним з 16 січня 2023 року. Запровадити плату з туристів вперше запропонували три роки тому. Така система, за словами влади міста, є першою у своєму роді у світі. Таким чином у Венеції сподіваються полегшити проблеми надмірного туризму, від яких страждає місто.

Кому потрібно буде платити за вхід

Мандрівники, які планують відвідати Венецію, повинні будуть заздалегідь зареєструвати своє відвідування. Хоча тим, хто залишається в місті на ніч, за вхід платити буде не треба.

Відвідувачі, які прибувають як на громадському транспорті, так і на особистому транспорті, повинні попередньо забронювати собі "місце". Тим, хто відвідує прилеглі острови Бурано і Мурано, також треба зареєструватися і заплатити. Для тих, хто подорожує на кілька островів, буде потрібно тільки один квиток.

Фото: Квиток можна буде купити онлайн задовго до поїздки (unsplash.com)

Деяким за в'їзд в місто можна не платити, але квитки все одно потрібно буде бронювати. Від оплати звільнять жителів регіону Венето, студентів і тих, хто відвідує членів сім'ї у місті.

У місцевій раді кажуть, що обмежень по кількості відвідувачів у Венеції не буде. Може зростати тільки ціна за квиток - у дні, коли туристів особливо багато. Для броні квитків створять спеціальну онлайн-систему декількома мовами. Вона буде доступна вже восени для тих, хто хоче купити квиток завчасно. Відвідувачам рекомендують бронювати квитки заздалегідь: тоді ціни можуть бути нижчими.

Скільки доведеться заплатити за відвідування Венеції

Вартість квитків буде варіюватися від €3 до €10 в залежності від сезону. У пікові періоди ціна буде вищою. Вартість підвищуватимуть, коли відвідувачів стане особливо багато. Який саме буде поріг, коли ціна почне зростати, поки не оголосили.

Відзначимо, на найкрасивіших пляжах Сардинії обмежать число туристів і також зроблять вхід платним.