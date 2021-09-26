Турнікети, камери та платний в'їзд у місто. Чому у Венеції хочуть боротися з надлишком туристів

Стародавня історична локація поступово йде під воду, а крупні судна забруднюють затоку

Щоб боротися з надлишком туристів, у Венеції вже зараз контролюють пересування мандрівників, які приїжджають в місто, пише видання Reuters.

"Використовуючи 468 камер відеоспостереження, оптичні датчики та систему відстеження мобільних телефонів, тут можуть відрізняти місцевих жителів від туристів, італійців від іноземців, а також те, звідки люди прибувають, куди прямують і з якою швидкістю пересуваються", - йдеться у статті.

Кожні 15 хвилин влада отримує знімки з даними про заповненість міста, а також скільки гондол рухається по Гранд-каналу, чи прискорюються човни та чи піднімається рівень води до небезпечного рівня, відзначають у публікації.

Непопулярна міра. Як у місті хочуть обмежити кількість туристів

Через місяць після того, як круїзним лайнерам заборонили заходити до центру міста, міська влада готується до того, щоб почати вимагати з туристів попередньої броні візиту в спеціальному мобільному додатку і стягувати з одноденних екскурсантів від 3 до 10 євро в залежності від пори року та сезону.

Турнікети для контролю потоків людей, схожі на ті, що використовуються в аеропортах, знаходяться на стадії тестування.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро каже, що його мета - "зробити туризм більш стійким" у місті, яке відвідуватимуть 25 мільйонів людей на рік. Але він визнає, що нові правила, швидше за все, будуть непопулярними.

Фото: У Венеції хочуть обмежити кількість мандрівників і зробити місцевий туризм "більш стійким" (unsplash.com/brandon-sok)

"Я очікую протестів, судових позовів, всього. Але я зобов'язаний зробити місто придатним для життя для тих, хто тут живе, а також для тих, хто хоче його відвідати", - сказав він.

Потенційні відвідувачі міста налаштовані до такого нововведення скептично, пише видання.

"Мені неприємно, коли я чую, що потрібно платити за вхід тільки для того, щоб побачити будівлі на вулицях міста. Ймовірно, це новий спосіб заробляти гроші", - говорить Марк Шибер, громадянин Німеччини, який приїхав до Венеції на кінофестиваль.

Мер міста зазначив, що владі ще належить вирішити, скільки саме людей буде вважатися надлишком, і коли набудуть чинності нові правила. Хоча орієнтовно вони почнуть діяти у період з наступного літа по 2023 рік.

Часті повені: Венеція рік за роком йде під воду

Плани щодо обмежень для туристів у Венеції були вперше представлені ще у 2019 році, але їх реалізацію відклали через пандемію.

"Під час минулорічної ізоляції венеціанці захоплювалися вузькими вуличками свого міста, цього разу - без натовпів туристів. А води лагуни залишилися недоторканими через відсутність моторних човнів. Але коли цього літа відвідувачі повернулися на площу Сан-Марко, офіційні особи заявили, що Венеція не може дозволити собі заради власного виживання залишати число приїжджаючих без контролю", - розповідають у Reuters.

Фото: У головних туристичних локаціях вже встановлені камери, що фіксують кількість гостей міста (unsplash.com/claudio-schwarz)

Зазначимо, раніше у Венеції проти масового туризму протестували й місцеві мешканці. За словами деяких з них, "надмірний туризм" витіснив постійних жителів міста, знищив робочі місця, не пов'язані з індустрією відпочинку, а житло значно підвищилося в ціні. Також протести були й проти повернення в місто лайнерів. Річ у тому, що великі хвилі, що піднімаються судами, призводять до ерозії фундаменту будівель і забруднення вод затоки.

У туристичного міста і більш серйозна загроза, яка актуальна вже багато років. Венеція, одне з найдавніших міст Європи, поступово йде під воду. За XX століття суша занурилася в лагуну на 23 сантиметри. Згідно з підрахунками вчених, вже до 2028 року Венеція може стати непридатною для життя. Повені в місті, які затоплюють історичні пам'ятники, стало для Венеції нерідким явищем.

До слова, через таку загрозу заборонити вхід в місто круїзним лайнерам організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури – ЮНЕСКО – закликала Італію ще у 2012 році.

"Хочемо, щоб люди повідомляли нам, куди хочуть поїхати, що хочуть відвідати"

"Має бути фізичне обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в центрі міста одночасно. Ми не хочемо нікого обділяти або заважати людям приїжджати до Венеції. Ми хочемо, щоб люди бронювали заздалегідь, повідомляли нам, куди вони хочуть поїхати, що хочуть відвідати, щоб забезпечити кращу якість обслуговування", - говорить Марко Беттіні, гендиректор IT-компанії, яка створила систему моніторингу спільно з місцевим оператором мобільного зв'язку.

Повідомляється, що жителі, студенти та транзитні пасажири зможуть не платити додатковий туристичний податок. Те ж стосується тих, хто проводить хоча б одну ніч в готелі Венеції, враховуючи, що вони вже заплатили тариф за нічліг у розмірі до 5 євро в день, що стягується містом.

Відео: Види Венеції (youtube.com/Drone Snap)

Мер міста Бругнаро запевняє, що за загрозу конфіденційності зібраних даних в контексті контролю туристів переживати не варто.

"Але його посил було ясним: контролюючи кількість туристів, які приїжджають до Венеції, він також хоче, щоб мандрівники поводилися добре", - відзначають в Reuters.

"Будуть додані умови для отримання пріоритетних бронювань і знижок. Разом з тим ви не зможете прийти кудись в купальнику. Ви не зможете стрибнути з мосту або напитися. Хто б не приїхав, має поважати місто", - сказав мер.

У Венеції, де кількість жителів у центрі міста скоротилася до 55 000 з приблизно 175 000 у 1950-х роках, план Бругнаро є предметом гарячих суперечок. Деякі побоюються, що він відлякає менш забезпечених туристів і перетворить місто на "тематичний парк".

Інші мешканці, навпаки, підтримують ідею обмежень для туристів.

"Я живу тут 30 років, і раніше все було по-іншому. Раніше Венеція була по-справжньому романтичною. Тепер люди просто поспішають скоріше купити шашлик, зробити швидке селфі на мосту Ріальто, а потім поспішають сісти на поїзд. Я не знаю, чи дійсно їм це подобається", - каже 50-річний Стефано Верратті, продавець муранського скла поруч з міським вокзалом.

Масштабний проект системи шлюзів

Проект порятунку Венеції від повеней був розроблений ще близько чотирьох десятиліть тому.

Тоді було заплановано звести навколо міста систему шлюзів (відомих сьогодні як проект MOSE), які б захищали від прибуваючої води. Але будувати конструкції почали тільки у 2003 році.

Фото: Вид споруд проекту MOSE з висоти пташиного польоту на півночі затоки (uk.wikipedia.org)

Процес затягнувся через кілька корупційних скандалів, пов'язаних з його фінансуванням і через протести екологічних організацій.

Всі шлюзи в рамках проекту вже встановлені, але роботи поки не завершені. Попередньо їх мають закінчити у грудні 2021 року. До слова, система шлюзів вже рятувала місто від повені у 2020-му. Після цього шлюзи будуть активувати, коли рівень води у Венеціанській лагуні зросте на 1 метр.

Раніше ми писали, чому у Венеції протестують проти повернення туристів.

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